Trabzonspor, Zeleznicar Pancevo’yu 3 golle geçti!

56. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Trezeguet, Yusif tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Visca, kullandığı sert penaltı atışında topu kalecinin sol tarafından filelere gönderdi: 2-0.

74. dakikada Serkan Asan'ın geri pasında kaleci Onuralp Çevikkan, topu rakibinin yakınında kontrol etmek isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-1.

77. dakikada Trabzonspor farkı tekrar 2'ye çıkardı. Cihan Çanak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Enis Destan ayağıyla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

- DRAGUŞ KADRODA YOK, NWAKAEME İKİNCİ YARIDA OYNADI

Trabzonspor'un Macaristan kampına dün katılan yeni transfer Denis Draguş, maç kadrosunda yer almadı. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Abdurrahman Bayram da karşılaşmada forma giymedi.

Trabzonspor'da takımla çalışmaya yeni başlayan Nwakaeme de maçta süre aldı. Karşılaşmanın 61. dakikasında Trezegeuet'nin yerine oyuna dahil olan Nijeryalı oyuncu, Visca'nın da çıkmasıyla kaptanlık pazubendini taktı.

ABDULLAH AVCI'DAN TRANSFER SİNYALİ

Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şunları söyledi: "Sağ bek pozisyonu için fırsat transferi çıkarsa yerli bir oyuncu düşünebiliriz. Resmin bütününde bir pivot santrforun bizimle beraber olması gerekiyor."