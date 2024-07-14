EURO 2024 sahibini buluyor: İspanya kupayı hak ediyor

İspanya ile İngiltere 22.00'de Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. 14 Haziran'da ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanan açılış maçıyla başlayan turnuva, Berlin'deki Olimpiyat Stadı'ndaki finalle son bulacak. Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier'in yöneteceği mücadeleyi TRT 1 naklen ekranlara getirecek. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası finali oynayacak İngiltere, EURO 2020'de kıyısında döndüğü kupayı bu sefer ilk kez müzesine götürmek istiyor. Kazandığı 3 şampiyonlukla Almanya ile organizasyonda en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya ise en son 2012'deki zaferinin ardından 12 yıl sonra yine aynı hedef için ter dökecek. De la Fuente'nin başında olduğu Boğalar, turnuva rekorunu kırmayı amaçlıyor.

- Yaklaşık 1 aydır devam eden turnuvada şampiyon belli oluyor. Sizce kim kazanır?

MURAT ÖZBOSTAN: İspanya kazanır. İstikrarlı ve kaliteli futboluyla hak ediyorlar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: EURO 2024'te en iyi futbolu oynayan takım İspanya. En çok eleştirilen de İngiltere. Finalde 'İyi oynayan kazanır' diye bir şey yok. Favorim İspanya.

LEVENT TÜZEMEN: Futbolun adaleti doğru işlerse İspanya kazanır. 1966 Dünya Kupası'ndan bu yana başarısı olmayan İngilizlere kupayı kazandırma yönünde bir maç izlersek İspanyollar kaybeder. Çünkü Türkiye-Hollanda maçında hakem Turpin bizi doğradı. Türkiye, Hollanda'yı yenseydi İngiltere'yi geçer, finale çıkardı.

GÜRCAN BİLGİÇ: Umarım İspanya kazanır. Sadece yıldızlarına güvenen İngiltere karşısında genç oyuncularıyla ve futbolu yaşamasıyla İspanya'yı favori görüyorum.

AHMET ÇAKAR: İngiltere kupayı kazanır. Tarihinde olmayan kupayı müzesine götürmeye çok yakınlar.

BÜLENT TİMURLENK: İspanya 2-1 kazanarak mutlu sona ulaşır.

ALİ GÜLTİKEN: İngiltere'nin oynadığı Hollanda maçına kadar kupanın favorisi benim için İspanyaydı. Ancak Hollanda karşısındaki İngiltere'yi izledikten sonra bu oyununu tekrar etmesi halinde 2-1 İngiltere alır.

FATİH DOĞAN: İspanya hak etti. 2-1 İspanya kazanır.