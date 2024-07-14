Gareth Southgate: Final için ekstra motivasyona gerek yok

Gareth Southgate, karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki basın toplantısına takım kaptanı Harry Kane ile katıldı. Final maçına hazır olduklarını belirten Southgate, "Tüm oyuncularım formda. Final için tabii ki heyecanlıyız, takımımız turnuva boyunca muazzam bir gelişim gösterdi. Oyuncularımla çalışmak bir ayrıcalıktı, her idmanda çok iyi çalıştılar ve kendilerini bu turnuvaya adadılar. Harika bir çalışma ortamımız var. Yarın da koyduğumuz hedefe ulaşmak için büyük bir fırsatımız var. Rakiple ilgili birkaç antrenmanda çalışabildik. Artık oyuncularıma final maçıyla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bir final için ekstra motivasyona gerek yoktur. Karşılaşmanın her anını doğru oynamalı ve her küçük ayrıntıya dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Tüm oyuncularının yarınki maçın öneminin farkında olduğunun altını çizen Southgate, "Yarın tüm ülkemize tarihi ve özel bir gece yaşatmak istiyoruz. Peri masallarına inanmıyorum ama hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Final yine penaltılara kalır mı bilmiyorum ama her şeye hazırlıklı olmalıyız. Turnuva boyunca çözmemiz gereken birçok sorun da oldu. Sakat oyuncularımız vardı. Bunlarla da başa çıktık, geldiğimiz noktadan çok mutluyum. Gelişim gösteriyoruz ama futbol dünyasının saygısını tam olarak kazanmak için sanırım bu kupayı almalıyız. Yarınla ilgili hiçbir endişem yok, çünkü kariyerimde her şeyi yaşadım." şeklinde konuştu.

İspanya'nın çok iyi bir ekip olduğunu aktaran Southgate, "İspanya iyi baskı yapıyor, çok organize bir takım ve tüm İspanyol takımları gibi topa fazla sahip oluyorlar. Bu yüzden biz de topa sahip olmalıyız. Biz de son maçlarımızda daha iyi oynadık, Hollanda'ya karşı da iyiydik, yarın da iyi bir maç çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KANE: BİR ÖNCEKİ FİNALDEN DAHA İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ

Takım kaptanı Harry Kane, EURO 2020'yi finalde kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü ve bunu geride bıraktıklarını belirterek, "Şu anda bulunduğumuz yere tekrar gelmek uzun bir yolculuk sonunda oldu. Finalde olmaktan ve yeniden bu seviyeye gelmekten dolayı çok mutluyuz. Bir önceki finalden daha iyisini yapmak istiyoruz. Finali kaybettik ama o 3 yıl önceydi, üzerinden uzun zaman geçti. Ben her zaman zorluklardan ders çıkarmaya çalışan biriyim. Yıllardır bir büyük kupa kazanamadık ve yarın bunun için büyük bir fırsatımız var." ifadelerini kullandı.

Avrupa şampiyonu olmaya tüm takım olarak inandıklarını vurgulayan Kane, "Avrupa şampiyonu olmak bir futbolcu için yaşayabileceği en inanılmaz duygulardan biridir. Bu anı taraftarımızla yaşamak çok özel olur. Daha önce de final oynadım ve bu finalin de çok zor olacağını da biliyorum. Bu yüzden çok iyi hazırlandık. Maça kadar birkaç analiz toplantımız daha olacak ve detaylara çalışacağız. Yarınki maçın ülkemiz için ne anlama geldiğini biliyoruz. Birçok insanı mutlu etme fırsatımız var. Bunun için çok heyecanlıyım. Yarın sahada büyük bir savaş olacak, tüm gücümüzü sahaya koyacağız. Kupayı kazanan taraf olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Şampiyonada turları geçtikçe kupayı kazanma inançlarının arttığını aktaran deneyimli golcü, "Uzatmalar ve penaltılarla geçtiğimiz turlar da oldu, bu da bizi geliştirdi. Çok iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. İngiliz olmaktan gurur duyuyorum ve yarın ülkemle tarih yazma fırsatım var. İspanya, harika bir turnuva geçirdi. İstikrarlı bir şekilde hep kazanarak geldiler. Ama futbolu biliyorsunuz, bu oyunda her şey olabilir. Kararlı bir şekilde sahaya çıkmalı ve tüm gücümüzü ortaya koymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Harry Kane, İspanya'nın genç yıldızı Yamal hakkında gelen bir soruya ise "Yamal, muhteşem bir oyuncu. 17 yaşında ve burada yaptıkları çok büyük başarı. Özgürce ve korkusuzca oynuyor. Bizim için bir tehdit olacaktır. Biz de her rakip gibi onun için de hazır olacağız." yanıtını verdi.

İngiltere, bu sabah kamp yaptığı tesislerde gerçekleştirdiği antrenmanla final maçının hazırlıklarını tamamladı ve Berlin'de kamp yapacağı otele yerleşti.