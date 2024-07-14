SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hüseyin Yücel; Di Maria, Hummels, Hermoso ve Okay’ı açıkladı

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Ciro Immobile için düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı. İşte Hüseyin Yücel'in sözleri...

"Yeni transferimizin Beşiktaş'a, taraftarımıza, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Özel bir teşekkür de Ciro Immobile'ye iletmek istiyorum. Roma'ya gittikten sonra Lazio ile çok ciddi pazarlığa oturduk. 48 saat boyunca otel odasından çıkmadan transferi bitirmeye çalıştık. En son Ciro noktayı koydu. Fedakarlık yaparak Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. O bir adım attı, biz de ona bir adım attık. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.

"ŞİMDİ 'ES' VERME ZAMANI"

Oyuncularımızı kampa yetiştirmek çok önemliydi. Son yıllarda iskelet, kemik kadro olarak kampa yetişen bir Beşiktaş hatırlamıyorum. Bu çok önemliydi. Şimdi biraz "es" verme zamanı. 19 yabancı oldu. Bunu 12'ye düşürmek zorundayız. Genç oyuncularımızın takıma dahil olması çok önemli. Daha bir ay var, kimse şüphe etmesin. Çalışmaya devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.

"TRANSFERLER ÇOK İYİ"

Transferlerimiz çok iyi. Kamuoyunun tepkisi de çok iyi. Güzel hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Ama rehavete kapılmak yok. Hayallerimiz çok büyük, durmadan koşacağız. Kenetlenip inşallah Beşiktaş'ı üstüne örtülen ölü toprağını kaldırmaya başladık. Kağıt üstündeki isimler top oynamıyor. İnşallah sakatlıksız bir sezon geçirirler. Takıma fayda sağlarlar. Önümüzdeki sene Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda en iyi şekilde temsil ederler. Kampın sonunda hocamızdan alacağımız rapor doğrultusunda hem gidecek hem kalacak hem de takviye gerekirse, o rapora göre takımımızı tamamlayıp yola devam edeceğiz.