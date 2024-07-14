SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da Joao Felix harekatı

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu bağlamda gündeme gelen son isim Atletico Madrid'de satış listesine konulan Joao Felix oldu. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona ve Aston Villa'yla birlikte Fenerbahçe'de Portekizli süper starı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

127 MİLYON EURO'YA GELDİ

Geçen sezonu Barça'da kiralık geçiren Felix'i Jose Mourinho'nun aradığı ve Fenerbahçe'ye davet ettiği öğrenildi. İspanyol medyası ise transferde Fenerbahçe'nin önde olduğunu iddia etti. Haberde; Suudi ekiplerinden de 24 yaşındaki oyuncuya teklifler olduğu ancak Felix'in kabul etmediği vurgulandı. Benfica altyapısında yetişen Joao Felix, 2019'da 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

CR7'NİN VELİAHTI

Benfica'dan büyük umutlarla transfer edilen ve Cristiano Ronaldo'nun veliahtı olarak görülen Joao Felix, Benfica sonrasında Atletico Madrid'de beklentilerin altında kaldı. Kiralık olarak gittiği Chelsea'de de pek varlık gösteremeyen 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ise Barcelona'da iyi bir grafik ortaya koydu. Felix'in güncel piyasa değeri 30 milyon Euro. Bu sezon 40 maça çıkan yıldız futbolcu bu müsabakalarda 10 gol 6 asist yaptı. Portekizli oyuncunun sözleşmesi 2029'da sona erecek. (Fotomaç)