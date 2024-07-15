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Giriş Tarihi: 16.7.2024 00:24

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda mesajı

Beşiktaş’tan Cenk Tosun’a veda mesajı

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcü futbolcu Cenk Tosun için veda mesajı paylaştı.

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcü futbolcu Cenk Tosun için veda mesajı paylaştı.

Beşiktaş, sözleşmesi biten Cenk Tosun ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada Cenk Tosun'a bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi. Beşiktaş'ın paylaştığı veda mesajı şu şekilde:

"Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir.

Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda mesajı
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