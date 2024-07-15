Galatasaray’ın ikinci hazırlık maçında gözler Mauro Icardi’nin üstünde

Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında güç depolamaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, bugün yeni bir rakiple mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, Linz şehrinde Raiffeisen Arena'da oynanacak karşılaşmada, Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf karşısına çıkacak.

Süper Lig'in son şampiyonu, Alman rakibi karşısında Batshuayi, Zaha, Mertens ve Tete gibi yıldızlarıyla galibiyet arayacak. Kampa geç katılan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin müsabakada oynayıp oynamayacağına ise maç saatinde teknik ekip karar verecek.

LASK Linz maçında Galatasaray'ın 2 golünü de atan stoper Metehan Baltacı ve paslarıyla dikkat çeken Yusuf Demir'in yanı sıra; Efe Akman, Jankat Yılmaz, Işık Kaan Arslan, Eyüp Aydın gibi yıldız adayları da Galatasaraylı taraftarların performansını merak ettiği oyuncular arasında.

Okan Buruk ve öğrencileri, Düsseldorf maçının ardından 3 hazırlık maçına daha çıkacak. Sarı-kırmızılılar; Trencin, Lecce ve Parma ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.