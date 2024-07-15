Onuachu beklenecek!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Macaristan kampında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takıma kesinlikle bir pivot santrfor takviyesi yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Paul Onuachu'dan vazgeçmeyen deneyimli çalıştırıcı, "İlla pivot santrfor birinci hafta bizimle olmak zorunda değil. Önemli olan, doğru oyuncunun doğru şekilde ve doğru zamanda takıma kazandırılması" diyerek yıldız futbolcuyu bekleyeceğinin mesajını verdi.Süreci zamana yayan bordo-mavililerin, son ana kadar bu futbolcunun transferi için şartları zorlayacağı öğrenildi.2024-2025 sezonunun hazırlıklarına 24 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayan Trabzonspor, 1 Temmuz'da ise yurt dışı kampı için Macaristan'ın Szeged kentine gitmişti. Bordo-mavililerin 14 günlük kampı dün sabah yapılan çalışmayla noktalandı. Yoğun ve yorucu geçen kampın ardından teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına üç gün izin verdi. Bordomavililer, 18 Temmuz akşamı Trabzon'da toplanarak hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.Bordo-mavili takımın yurt dışı kampına alınmayan Maxi Gomez'e transfer görüşmesi yapması için verilen izin sona erdi. Dün Trabzon'a gelen Uruguaylı forvetin, kendisine verilen program dahilinde bireysel antrenman yapacağı belirtildi.