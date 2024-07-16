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Giriş Tarihi: 16.7.2024 20:14

Fenerbahçe Cenk Tosun transferini açıkladı! İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe Cenk Tosun transferini açıkladı! İşte sözleşme detayları...

Son dakika haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, son olarak Cenk Tosun transferini de resmen açıkladı. İşte sözleşme detayları...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran milli futbolcu Cenk Tosun ile anlaştığını resmen duyurdu.

işte kulüpten yapılan açıklama:

Ailemize hoş geldin Cenk Tosun 💛💙

Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.

Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı forma ile 227 maça çıkarken 96 gol kaydetmeyi başardı. 33 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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Fenerbahçe Cenk Tosun transferini açıkladı! İşte sözleşme detayları...
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