Fenerbahçe Cenk Tosun transferini açıkladı! İşte sözleşme detayları...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran milli futbolcu Cenk Tosun ile anlaştığını resmen duyurdu.

işte kulüpten yapılan açıklama:

Ailemize hoş geldin Cenk Tosun 💛💙

Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.



Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı forma ile 227 maça çıkarken 96 gol kaydetmeyi başardı. 33 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.