Kazandıran adam

İspanya Milli Takımı, İngiltere'yi devirerek tarihinde 4. kez Avrupa'nın en büyüğü olurken teknik direktör Luis de la Fuente, yapılan eleştirilere EURO 2024 şampiyonluğuyla yanıt verdi. Turnuva öncesinde büyük takım tecrübesizliği nedeniyle yerden yere vurulan ancak bunlara kulak tıkayan 63 yaşındaki çalıştırıcı, en son 2012'de bu başarıya erişen ülkesini 12 yıl sonra sevince boğdu. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından Luis Enrique'nin koltuğuna oturan De la Fuente, geçmiş yıllardaki çalışmasının karşılığını alıyor.
DÜNYA KUPASI'NDA DA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK
Fuente, 11 yıl boyunca İspanya'nın alt yaş kategorisi olan U19 ve U20'nin başında adeta staj yaptı. 2015'te 19 yaş altını, 3 yıl sonra terfi ettiği 21 yaş altını 2019'da Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştırdı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan başarılı çalıştırıcı, İspanya Milli Takımı'nın başında ilk kupasını 2023 Uluslar Ligi zaferiyle elde etti. Diğerlerinin fragman olduğunu gösteren De la Fuente, gerçek gücünü EURO 2024'ü kazanarak gözler önüne serdi ve 3 farklı yaş grubuyla Avrupa Şampiyonası'nı kazanan ilk teknik direktör oldu.
İspanya Futbol Federasyonu, turnuva öncesinde tecrübeli hocaya duyduğu güvenin karşılığı olarak sözleşmesini 2 yıl daha uzattı ve 2026 Dünya Kupası'nda da takımı emanet etti.
115
De la Fuente'nin başında olduğu İspanya'nın 10 maçtır bileği bükülmüyor. En son 22 Mart 2024'teki (115 gün) hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 yenildi.
%87
63 yaşındaki çalıştırıcı, takımının başında 23 maçta görev aldı. 20'sinden galip ayrılırken sadece 1 beraberlik-2 yenilgi tattı ve yüzde 87'lik kazanma oranına ulaştı.
MADRİD'DE BAYRAM
Avrupa Şampiyonası'nda zaferini ilan eden İspanya Milli Takımı dün ülkesine döndü. Madrid'de üstü açık otobüsle tur atan ve kupalarıyla gövde gösterisi yapan Matadorlar'a on binlerce İspanyol futbolsever tezahüratlarla destek verdi.
FATURA KANE'DE!
Bir kez daha finalden boynu bükük ayrılan İngiltere'de yas var! EURO 2020'yi finalde İtalya'ya kaybeden Southgate ve öğrencileri bu kez de İspanya'ya yenilirken medya ise faturayı Harry Kane'e kesti. Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun kariyerinde şampiyonluğu bulunmadığı ve takıma da bu anlamda kötü enerji verdiği yazılırken Southgate için de federasyonun kararı merakla bekleniyor.