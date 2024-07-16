Kazandıran adam

İspanya Milli Takımı, İngiltere'yi devirerek tarihinde 4. kez Avrupa'nın en büyüğü olurken teknik direktör Luis de la Fuente, yapılan eleştirilere EURO 2024 şampiyonluğuyla yanıt verdi. Turnuva öncesinde büyük takım tecrübesizliği nedeniyle yerden yere vurulan ancak bunlara kulak tıkayan 63 yaşındaki çalıştırıcı, en son 2012'de bu başarıya erişen ülkesini 12 yıl sonra sevince boğdu.Fuente, 11 yıl boyunca İspanya'nın alt yaş kategorisi olan2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan başarılı çalıştırıcı, İspanya Milli Takımı'nın başında ilk kupasını 2023 Uluslar Ligi zaferiyle elde etti.İspanya Futbol Federasyonu, turnuva öncesinde tecrübeli hocaya duyduğu güvenin karşılığı olarak sözleşmesini 2 yıl daha uzattı ve 2026 Dünya Kupası'nda da takımı emanet etti.De la Fuente'nin başında olduğu İspanya'nın 10 maçtır bileği bükülmüyor. En son 22 Mart 2024'teki (115 gün) hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 yenildi.63 yaşındaki çalıştırıcı, takımının başında 23 maçta görev aldı. 20'sinden galip ayrılırken sadece 1 beraberlik-2 yenilgi tattı ve yüzde 87'lik kazanma oranına ulaştı.Avrupa Şampiyonası'nda zaferini ilan eden İspanya Milli Takımı dün ülkesine döndü. Madrid'de üstü açık otobüsle tur atan ve kupalarıyla gövde gösterisi yapan Matadorlar'a on binlerce İspanyol futbolsever tezahüratlarla destek verdi.Bir kez daha finalden boynu bükük ayrılan İngiltere'de yas var! EURO 2020'yi finalde İtalya'ya kaybeden Southgate ve öğrencileri bu kez de İspanya'ya yenilirken medya ise faturayı Harry Kane'e kesti. Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun kariyerinde şampiyonluğu bulunmadığı ve takıma da bu anlamda kötü enerji verdiği yazılırken Southgate için de federasyonun kararı merakla bekleniyor.