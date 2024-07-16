Lionel Messi’den inanılmaz başarı! Kariyerine 45 kupa sığdırdı

Avrupa'da İspanya kıtanın en büyüğü olurken, Amerika'da Kolombiya'yı uzatmaların 112. dakikasında deviren Arjantin, şampiyonluğa ulaştı. Copa America'da Tango rüzgârı eserken, maça Arjantin'in efsanesi Messi damga vurdu. 64'te arka adalesinden sakatlanan ve gözyaşlarıyla kenara gelen yıldız futbolcu, karşılaşmanın bitiş düdüğü ile en mutlu isimdi.

Kariyerinin 45. kupasını kaldıran 37 yaşındaki Messi'nin koleksiyonunda kulüp takımlarıyla 10 İspanya La Liga, 7 İspanya Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 Fransa Ligue 1 ve 1'er Fransa Süper Kupası ile Leagues Cup, Arjantin Milli Takımı'yla da 1 U20 Dünya Kupası, 1 Olimpiyat Oyunları, 2 Copa America, 1 Conmebol - UEFA Şampiyonlar Kupası ve 1 de Dünya Kupası bulunuyor.