Mctominay İcardi’ye takıldı

Avusturya kampına sadece Batshuayi'yi yetiştiren Galatasaray, yıldız oyuncularla temas kuruyor ancak maliyetlere takılıyor. İngiltere'de temsilcisi ile görüşülen McTominay, sarı-kırmızılılardan 10 milyon Euro talep etti ancak bu rakam kabul edilmedi. Yönetim, maaş skalasında üst limiti 10 milyon Euro kazanan Mauro İcardi olarak belirledi.Sarı-kırmızılılar, sağ bek ve 8 numara takviyesini 22 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak ikinci kampa yetiştirmeyi planlıyor. Rennes ve Doue, Tottenham ve Hojbjerg, Wendel ve Zenit ile görüşmeler devam ediyor.