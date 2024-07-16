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Giriş Tarihi: 16.7.2024

Mctominay İcardi’ye takıldı

MEHMET ÖZCAN
Mctominay İcardi’ye takıldı

Yıllık 10 milyon Euro isteyen Scott McTominay’ın talebi kabul görmedi. Yönetim, 10 milyon Euro alan Arjantinli forvetten başkasına bu ücreti asla vermeyecek

Avusturya kampına sadece Batshuayi'yi yetiştiren Galatasaray, yıldız oyuncularla temas kuruyor ancak maliyetlere takılıyor. İngiltere'de temsilcisi ile görüşülen McTominay, sarı-kırmızılılardan 10 milyon Euro talep etti ancak bu rakam kabul edilmedi. Yönetim, maaş skalasında üst limiti 10 milyon Euro kazanan Mauro İcardi olarak belirledi. İcardi'den fazla hiçbir oyuncuya bütçe ayırmayan Galatasaray cephesi, bu yüzden Rafa Silva transferinde masadan kalkmıştı.

TRANSFER LİMİTİ AÇILDI
Sarı-kırmızılılar, sağ bek ve 8 numara takviyesini 22 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak ikinci kampa yetiştirmeyi planlıyor. Rennes ve Doue, Tottenham ve Hojbjerg, Wendel ve Zenit ile görüşmeler devam ediyor. Zaniolo'yu kiralayan Galatasaray'ın transfer limiti açıldı.
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Mctominay İcardi’ye takıldı
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