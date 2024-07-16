Sonsuza kadar darbecilerin karşısındayız

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin yıl dönümünde spor camiası yaptıkları paylaşımlarla birlik ve demokrasi mesajları verdi ve şehitlerimizi andı... Milletin yazdığı kahramanlık destanının asla unutulmayacağı vurgulanırken, teröre de lanet yağdırıldı…
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi:
"Türk futbol ailesi olarak, sonsuza dek darbecilerin karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, terörü lanetliyoruz. Tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:
"15 Temmuz, milletimizin tek yürek olarak hain darbecilere karşı yazdığı kahramanlık destanıdır. Bu anlamlı günde, vatanı uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum."
Türkiye Voleybol Federasyonu:
"Bu anlamlı günde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.
Demokrasi ve milli iradeye olan inancımızı her zaman koruyacak, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Türkiye için çalışacağız."
Türkiye Güreş Federasyonu:
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmet ve özlemle anıyoruz."
Türkiye Hentbol Federasyonu:
"Milletimizin birliğine yönelik 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimini bir kez daha kınarken; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."
Türkiye Yelken Federasyonu:
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm Şehit ve Gazilerimizi saygıyla anıyoruz."
MİLLİ FUTBOLCULAR DA TEK YÜREK OLDU
Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar çıkarak göğsümüzü kabartan A Milli Takım'ın oyuncuları da 15 Temmuz'u unutmadı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere Merih Demiral, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok, Cenk Tosun gibi Ay-Yıldızlı ekibin yıldızları, 15 Temmuz için özel paylaşımlar yaparak terörü lanetledi.
BU DESTANSI MÜCADELE İLELEBET SÜRECEK
Gençlik ve Spor Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen 'Genç Şehitleri Anma Programı'na
katıldı. Bakan Osman Aşkın Bak burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'da destan yazan bu millet, içimizde bulunan hainleri temizledi. Hiçbir ülkede hiçbir millet tanka yumruk atmaz, tankın önüne geçip engellemeye kalkmaz. İşte biz böyle bir milletiz.
Aziz Türk milletiyle gurur duyuyorum. Bize ve gençlere düşen görev, bu büyük destanı unutturmamak. O yüzden gençlerimiz bu konuları geleceğe taşıyacaklar, hep sürdürecekler. Ve inşallah inanıyoruz ki bu destansı mücadele ilelebet sürdürülecek.
Bu noktada gençlik merkezlerimiz, 81 ildeki İl Müdürlüklerimiz ile hepimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle pek çok aktivite yapıyoruz. Bu milletin zaferidir" ifadelerini kullandı.
MİLLETİN GELECEĞİ GASP EDİLEMEZ
GALATASARAY:
"Türk milletinin kendi geleceğini belirleme hakkını gasp etmeye çalışanların, karanlık emellerine asla ulaşamamalarını yürekten diliyoruz. Cumhuriyetimizin çağdaşlık ufku daima açık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü birlik beraberliğimizin güçlü temellerinden olsun."
BEŞİKTAŞ:
"Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyetimizi, laik ve demokratik düzeni canları pahasına koruyarak destan yazan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, bu uğurda şehit düşen vatandaşlarımızı saygıyla, rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."
FENERBAHÇE:
"Devletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna destansı mücadele gösterenlere minnet ve şükranlarımızı sunuyor;
vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz."
TRABZONSPOR:
"15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatan müdafaası yolunda canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."
ASLAN'DAN 15 TEMMUZ POZU
Galatasaray takımı, dünkü idman öncesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Türk bayrağıyla özel bir fotoğraf çektirdi.
15 TEMMUZ'A ÖZEL KARATE TURNUVASI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel olarak şehir genelinde karate turnuvası düzenledi. Yenikent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 13-21 yaş arası 140 sporcu katıldı.
Yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere 3 kategoride yapılan ve büyük heyecana sahne olan organizasyonda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.
ŞEHİTLER İÇİN PEDALA BASTILAR
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 7.'si düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı'nda ter döken 254 bisikletçi, 15 Temmuz şehitleri için 62 kilometre pedal çevirdi. Yarış, 15 Temmuz gecesi Fethullahçı Terör Örgütü'nün, darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin yapıldığı otelde sona erdi. Şehitler için pedal çeviren ve dereceye giren sporcular için otelin plajında kurulan özel platformda ödül töreni gerçekleştirildi.
GENÇLERDEN BAYRAKLI MESAJ
UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ilk müsabakasında bugün Fransa ile karşı karşıya gelecek olan Milli Futbol Takımı, dün gerçekleştirilen antrenman öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenledi.