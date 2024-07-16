Sonsuza kadar darbecilerin karşısındayız

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin yıl dönümünde spor camiası yaptıkları paylaşımlarla birlik ve demokrasi mesajları verdi ve şehitlerimizi andı..."Türk futbol ailesi olarak, sonsuza dek darbecilerin karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, terörü lanetliyoruz."15 Temmuz, milletimizin tek yürek olarak hain darbecilere karşı yazdığı kahramanlık destanıdır.Demokrasi ve milli iradeye olan inancımızı her zaman koruyacak, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Türkiye için çalışacağız.""15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmet ve özlemle anıyoruz.""Milletimizin birliğine yönelik 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimini bir kez daha kınarken;"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm Şehit ve Gazilerimizi saygıyla anıyoruz."Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar çıkarak göğsümüzü kabartan A Milli Takım'ın oyuncuları da 15 Temmuz'u unutmadı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere Merih Demiral, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok, Cenk Tosun gibi Ay-Yıldızlı ekibin yıldızları, 15 Temmuz için özel paylaşımlar yaparak terörü lanetledi.Gençlik ve Spor Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenenkatıldı. Bakan Osman Aşkın Bak burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'da destan yazan bu millet, içimizde bulunan hainleri temizledi.Aziz Türk milletiyle gurur duyuyorum. Bize ve gençlere düşen görev, bu büyük destanı unutturmamak. O yüzden gençlerimiz bu konuları geleceğe taşıyacaklar, hep sürdürecekler.Bu noktada gençlik merkezlerimiz, 81 ildeki İl Müdürlüklerimiz ile hepimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle pek çok aktivite yapıyoruz. Bu milletin zaferidir" ifadelerini kullandı."Türk milletinin kendi geleceğini belirleme hakkını gasp etmeye çalışanların, karanlık emellerine asla ulaşamamalarını yürekten diliyoruz."Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyetimizi, laik ve demokratik düzeni canları pahasına koruyarak destan yazan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, bu uğurda şehit düşen vatandaşlarımızı saygıyla, rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.""15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatan müdafaası yolunda canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."Galatasaray takımı, dünkü idman öncesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Türk bayrağıyla özel bir fotoğraf çektirdi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel olarak şehir genelinde karate turnuvası düzenledi.Yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere 3 kategoride yapılan ve büyük heyecana sahne olan organizasyonda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 7.'si düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı'nda ter döken 254 bisikletçi, 15 Temmuz şehitleri için 62 kilometre pedal çevirdi. Yarış, 15 Temmuz gecesi Fethullahçı Terör Örgütü'nün, darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin yapıldığı otelde sona erdi. Şehitler için pedal çeviren ve dereceye giren sporcular için otelin plajında kurulan özel platformda ödül töreni gerçekleştirildi.UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ilk müsabakasında bugün Fransa ile karşı karşıya gelecek olan Milli Futbol Takımı, dün gerçekleştirilen antrenman öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenledi.