Avrupa Avrupa duy sesimizi

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Macaristan'ı 4-1 mağlup etti. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibimizin gollerinikaydetti. Türkiye böylece grubunu 9 puanla ikinci sırada bitirip19 Temmuz'da çekilecek kurada rakibimiz belli olacak. Çift maç usulüne göre oynanacak elemelerde Millilerimiz turu geçerse, 2. playoff turunda mücadele edecek ve bu turu kazanan takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak.