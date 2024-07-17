Avrupa Avrupa duy sesimizi

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Macaristan'ı 4-1 mağlup etti. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibimizin gollerini Busem Şeker, Elif Keskin, Birgül Sadıkoğlu ve Kader Hançar
kaydetti. Türkiye böylece grubunu 9 puanla ikinci sırada bitirip Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gidebilmek için play-off maçı oynamayı garantiledi.
19 Temmuz'da çekilecek kurada rakibimiz belli olacak. Çift maç usulüne göre oynanacak elemelerde Millilerimiz turu geçerse, 2. playoff turunda mücadele edecek ve bu turu kazanan takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak.