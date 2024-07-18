Bülent Timurlenk, Mbappe’yi yazdı: Hayaller ve gerçekler

MİLAN'I DA ÇOK SEVİYOR

Mbappe'nin izinden giden kardeşi Ethan ise Lille forması giyiyor. Peki PSG, 180 milyon Euro ödediği Mbappe'yi nasıl elleriyle Real Madrid'e teslim etti? Bu soruya cevap bulabilmek için 13 sene öncesine dönmek gerekiyor. Real Madrid'de başkan Florentino Perez'in danışmanlığını yapan Zinedine Zidane sayesinde Madrid'e gelmiş, tesisleri gezmiş ve idolü Cristiano Ronaldo ile hatıra fotoğrafı çektirmişti. O gün Mbappe'yi Madrid altyapısına almadılar. Zidane, 2006'da da Real Başkanı Perez'e, "Kaka'yı alın" tavsiyesinde bulunmuş ama başkan o tarihlerde fiyatını düşük (!) bulmuş, 3 yıl sonra da 67 milyon Euro ödemişti. Kısacası Real Madrid, birçok futbolcunun olduğu gibi Mbappe'nin de çocukluk hayaliydi. Bir başka sevdiği kulüp de Milan. Gün gelir orada forma giyer mi bilinmez ama Ronaldo'nun ayrılığı sonrasında 100 artı milyon bütçeyi sadece Jude Bellingham'a harcayan Madrid, bugünkü değeri 180 milyon Euro olan Mbappe'yi bedava kadrosuna kattı.