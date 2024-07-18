Çağlar Söyüncü: Fenerbahçe’nin her zaman hedefi şampiyonluktur, en üst seviyedir

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sahasında oynadığı mücadelede İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçında Ülker Stadyumu'nu dolduran sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden 28 yaşındaki stoper, "Gerçekten güzel bir maç oldu. Hem taraftarımız için hem de kendi kalitemizi görmek için güzel bir maç oldu. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Hazırlık maçı olmasına rağmen stadımız doluydu. Heyecan vericiydi. Kamp sürecimiz iyi geçti diyebiliriz. Maçlarımız da iyi geçti. Son hazırlık maçımızdı. Çünkü artık lig maçlarımız ve Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarımız var. Kendi kalitemizi görmemiz için güzel bir hazırlık maçıydı. Güzel bittiği için mutluyuz. Arkadaşlarıma, taraftarlarımıza teşekkür ederim. İnşallah bunun devamı gelir" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN HER ZAMAN HEDEFİ ŞAMPİYONLUKTUR, EN ÜST SEVİYEDİR"

Güçlü bir takıma sahip olduklarını belirten Çağlar, "Fenerbahçe'nin her zaman hedefi şampiyonluktur, en üst seviyedir. Biz de bunun bilincindeyiz. Yabancı oyuncularımız da bunun bilincinde. Bu hedef doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Hem ligde hem Avrupa'da iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ARTIK LİGİN BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ"

Yeni sezona hazır olduklarının altını çizen tecrübeli futbolcu, "Hull City maçına bakacak olursak iyi bir oyunla iyi bir sonuç aldık. Sezon başı kampı da çok önemliydi bizim için. Sakatlık yaşamadan çalışarak güzel geçti. Hazırlıklarımız tamam, artık ligin başlamasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLİ TAKIM SEVGİMİ, NASIL MİLLİYETÇİ BİR AİLEDEN GELDİĞİMİ BİLİYORUM"

Sosyal medyada sakatlığına dair ortaya atılan iddialara yönelik bir soruya ise Çağlar şu yanıtı verdi:

"Milli takım kampından önce hocamızla konuştum. Yetişmeyeceğini doktorlar söyledi. Sezon başı kampında 6-7'nci haftasında yine MR'a girdim. Halen de sakatlığım sürüyordu. İki hafta daha olduğunu söylediler. Avusturya kampında da tek başıma çalışıyordum. Bu tür şeyler olabiliyor. Kendimi çok da fazla o taraflara yormak istemiyorum. Ben kendimi biliyorum. Milli takım sevgimi, nasıl milliyetçi bir aileden geldiğimi biliyorum. Çok takılmıyorum, canları sağ olsun. Oradaki takım arkadaşlarım, hocamız, yöneticiler beni biliyor nasıl destek verdiğimi. Oralara takılmadım. Şimdi 3-4 gündür yüzde 100 takımla çalışıyorum"

"CENK AĞABEY HERKESİN BİLDİĞİ GİBİ ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU"

Beşiktaş'tan ayrılan ve sarı-lacivertli takıma transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun'un transfer duyuru videosuyla ilgili de konuşan Çağlar Söyüncü, "Cenk ağabey yıllardır tanıdığımız bir isim. Herkesin bildiği gibi çok kaliteli bir oyuncu. Kariyeri de çok önemli. Bir veya iki seferde çektik. Gülmekten çekemedik. Onun bu takımda sırıtacağını düşünmüyorum. İyi bir profesyonel, iyi bir forvet. Umarım bize golleriyle katkı sağlar" diyerek sözlerini tamamladı.