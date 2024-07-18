EURO 2024’ün elmasları: Barış Alper ve Draguş

24 yaşındaki futbolcu, ülkesinin futbol tarihine damga vuracak tüm niteliklere sahip" yorumu yapıldı. Trabzonspor'un Standard Liege'den kadrosuna kattığı Draguş'a da "Hagi Akademisi'nde yetişen Draguş, EURO 2024'te iyi bir performans sergileyen Romanya'nın 9 numarasıydı. Ukrayna karşısında olduğu gibi Trabzonspor'da da gol atma becerisini kanıtlayacak" denilirken performansıyla damga vuracağından bahsedildi. Ayrıca listede Nico Williams (İspanya), Michel Aebischer (İsviçre), Riccardo Califiori (İtalya), Marc Guehi (İngiltere), Nicolas Seiwald (Avusturya) gibi isimler yer aldı.