Fenerbahçe’de 7 futbolcu için imza töreni

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katıldığı için Ankara'da bulunan Başkan Ali Koç'un imza töreninde olmadığını aktararak, "Oynayacağımız son hazırlık maçından sonra biz de resmi olarak maçlara başlayacağız. Bunu yapmadan önce yeni transferlerimizi ve sözleşme yenileyen oyuncularımızı sizlere tanıtmak istedik" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano ile oynanacak karşılaşmaya odaklandıklarını belirten Branco, "Yeni sezon öncesi ilk kez taraftarımız önünde maçımızı oynayacağız. Burada kalan ve takıma katılarak projeye inanan oyunculara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"DEMOKRATİK ORTAMLARDA BİR SEÇİM GELİŞMİŞSE YENİ TFF BAŞKANINI TEBRİK EDİYORUZ"

Sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü sözlerini şöyle sürdürdü:

"TFF'nin yeni başkanıyla ilgili yorum yapmak istemem. Ben bir yabancıyım. Eğer demokratik ortamlarda bir seçim gelişmişse yeni TFF başkanını tebrik ediyoruz. Şu an 3'üncü sezonumdayım. 14+1 kuralı vardı. Geçen sene de aynı şekildeydi. Bu sezon da 12 yabancı oyuncu olacak. Türk oyuncuları oynatmak konusunda sınır olmayacak. Tabii ki de böyle bir kural koyulduysa bizlerin de bu kurala uyum sağlaması gerek. Ancak geçen sene getirilen yabancı oyuncular sorun yaratabilir."

"TRANSFERLERİN YÜZDE 85'İNİ TAMAMLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Transfer çalışmalarında rasyonel davranmak zorunda olduğunu anlatan Branco, "Sosyal medyayı takip ediyor olsaydım şu anda evimde oturuyor olurdum. Burada olmazdım. Benim profesyonel yaklaşmam gerekiyor. Taraftarlar tutkulu. Benim rasyonel yaklaşmam gerekiyor. Transferlerin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum. Taraftarları da anlıyorum. Ben de bir an önce transferleri tamamlamak isterim. Henüz yeni bitmiş bir Avrupa Şampiyonası var. 15 Eylül'e kadar açık bir transfer penceresi var. Elbette şu anki durumdan mutluyum. Geçen sene var olan oyuncuların birçoğunu tutmayı başardık. Sözleşmesi biten birkaç oyuncu ayrıldı. Yeni oyuncular katıldı. Gidişattan dolayı mutluyum. Jose Mourinho ile çalışıyoruz. Jose çok önemli bir teknik adam. Kemik kadroyu, iskeleti koruduğumuz için mutluyum. Geçen sezon takım çok önemli bir performans sergiledi. Bu sezon da aynı performansı göstererek umarım şampiyon oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE İÇİN ÇALIŞIYORSANIZ İKNA ETMESİ ÇOK ZOR DEĞİL"

Allan Saint-Maximin transferine ilişkin bir soruya Branco, şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe için çalışıyorsanız ikna etmesi çok zor değil. Maximin'in kariyerinde bir şampiyonluk yok. Bunu aslında Maximin'e söylemiştim. Her maçı kazanmak adına baskı yaratan bir takım inşa edeceğiz. Bir görüşme oldu, yaklaşık 1,5 saatlik. Maximin kazanan bir oyuncu. Jose Mourinho da öyle. Bürokratik konuşmaların ardından transfer oldu. Buraya geldiği için mutluyum."

"BÜYÜK BİR KULÜBÜZ VE NE İSTEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ"

Doğru oyuncuları en hızlı şeklide getirmeyi amaçladıklarını belirten Branco, "Bazen fırsat olarak beklediğiniz transferler fırsat olmayabilir. Büyük bir kulübüz ve ne istediğimizi biliyoruz. Bunu da hızlı şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Kontrol edebileceğimiz şey kendi zamanımız; karşı tarafın zamanını kontrol edemeyiz. Yapmak istediğimiz transferleri gerçekleştirip fırsat transferi çıkarsa bunu gerçekleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"FERDİ'Yİ KAYBETMEK İSTEMEYİZ"

Fenerbahçe formasını giyen oyunculara ilginin varlığından söz eden Mario Branco, "Bu iyiye işaret. Bu geçen sezon iyi bir iş yaptığımızı gösteriyor. Tabii ki de yönetim ve başkandan aldığımız talimat en iyi oyuncuları takımda tutabilmek. Ferdi en iyi oyunculardan biri. A Milli Takım'ın da en iyi oyuncularından biri. Tabii ki de onu kaybetmek istemeyiz. Bazı oyuncular takımdan ayrılacak. Bu düzenlenmeden dolayı bazı oyuncular da yolları ayırabilir. Anahtar oyuncularımızı kaybetmek istemiyoruz. Rakamlarla alakalı konuşmak istemiyorum. Transfer pazarında rakamlar değişkendir" ifadelerini kullandı.

"OĞUZ AYDIN BAŞINDAN BERİ BİZE GELMEK İSTEDİ"

Branco, Oğuz Aydın transferine dair bir soruya ise "Oğuz Aydın başından beri bize gelmek istedi. Biz de onu tercih ettik. Biz yapmış olduğumuz toplantıda transferi 24 saatte bitirmiş olduk. Kim aradı bilmiyorum, hangi menajer aradı bilgim yok. Önemli olan onun burayı seçmesi. Diğer konular ilgilendiğim konular değil" yanıtını vererek konuşmasını tamamladı.

MERT HAKAN YANDAŞ: SÖZLEŞME İÇİN YÖNETİMİMİZLE KONUŞMAMIZ 1 DAKİKA SÜRDÜ

Sarı-lacivertli ekip ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, '19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasını, "İlk gün nasıl heyecanlıysam bugün de artarak devam eden bir mutluluk bu. Sözleşme için bana geldiklerinde yönetimimizle konuşmamız 1 dakika sürdü. Burada olduğum için mutluyum. İlk gün de bugün de çok şanslı olduğumu hissediyorum. Hedeflediğimiz şampiyonluklara birlikte ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Gerekli bütün mücadeleyi takımımıza vermek, camiamız için elimizden geleni yapıyorum. Takımımıza yararlı olmaya devam edeceğim. Burada devam edeceğim için çok mutluyum" sözleriyle noktaladı.

ALLAN SAINT-MAXIMIN: BÖYLE BİR TRANSFER MARIO'SUZ GERÇEKLEŞMEYEBİLİRDİ

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılan Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, planları arasında Fenerbahçe'ye gelmenin olmadığını belirterek, "Tabii Mario arayana kadar. Hocamızla da konuşma yaptık. 1 saatlik konuşmadan sonra buraya gelmeye karar verdim. Onlar her şeyi ortaya koydular. Rahat hissetmem için her şeyi yaptılar. Böyle bir transfer Mario'suz gerçekleşmeyebilirdi. Amacım burada kalitemi göstermek, elimden geleni yaparak Fenerbahçe'ye fayda sağlamak istiyorum" dedi.

Buraya gelme sebebinin şampiyonluk yolunda katkı sağlamak olduğunun altını çizen 27 yaşındaki futbolcu, "Benim de kariyerimdeki ilk şampiyonluk olacak. Ben de elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Formda olduğumda neler yapacağımı çok iyi biliyorum. Futbol saha içinde oynanıyor ancak birileri saha dışında da çok önemli şeyler sarf ediyorsa sizin de sahada parlamanız gerekiyor. Kalitemi göstermek istiyorum. Elimden geleni yapmak istiyorum" diye konuştu.

CENK TOSUN: SAHADA TERİMİN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIM

Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan milli golcü Cenk Tosun ise şunları kaydetti:

"Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Emeği geçen başkanımız, Mario ve Acun ağabeye çok teşekkür ediyorum. Sahada terimin son damlasına kadar savaşacağım. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Zaten çoğunu milli takımdan tanıyorum. Dışarıda görüştüğüm Edin ve Tadic de vardı. Elimden geleni göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın."

Tecrübeli golcü, transfer sürecine dair bir soruyu şöyle yanıtladı:

"O zamanki şartlar o anki kararıma uygundu. O zaman teklifi kabul etmedim şimdi şartlar daha uygundu. Burası büyük bir camia. Ben de hoca ile konuştuktan sonra projesine inandım. Bu büyük camianın bir parçası olmak istiyorum."

Kendisini üçüncü forvet olarak görmediğini aktaran Cenk Tosun, "Burada herkes değerli. Bütün futbolcular kapasite olarak yüksek konumda. Kendi yapabileceklerime güveniyorum. Sonunda en faydalı olacak kimse o oynayacak. Rekabete girip atabileceğim kadar gol atmak istiyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: BİR AY BOYUNCA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM

Geçen sezonu kiralık olarak sarı-lacivertli takımda tamamlayan ve yaz transfer döneminde bonservisi alınan Çağlar Söyüncü de şunları ifade etti:

"Geçen sezon kiralıktım ancak kendimi kiralık olarak görmedim. Takım arkadaşlarım da hissettirmedi; büyük bir camiada olduğum için öyle hissetmedim. Başkanımız ile konuştuğumda planımı sordu. Önceliğim Fenerbahçe'ydi. Bir ay boyunca kimseyle görüşmedim. Başkanımız, Acun ağabey ve Mario'ya teşekkür ederim. Biz çok konuşmadık, kısa sürdü. Kulüplerin görüşmesi uzun sürdü. En büyük hayalimiz şampiyon olmak. Mücadele edeceğiz. Taraftarın keyif alacağı bir takım izletmek istiyoruz. Dünya çapında büyük bir hocamız var. Burada olduğumuz için mutluyum."

LEVENT MERCAN: DÜNYA ÇAPINDAKİ İYİ HOCALARLA ÇALIŞMAK HERKESE NASİP OLMAZ

Geçen sezon Fatih Karagümrük formasını giyen ve sarı-lacivertli takımın bu sezonki ilk transferi olan sol bek Levent Mercan, "İlk günden beri mutluyum. Adaptasyon sürecim çok iyi geçiyor. Hiçbir sorun yaşamadım. Takım arkadaşlarım beni desteklediler. Büyük bir camianın parçası olduğum için çok mutluyum. Hepimiz inşallah güzel bir sezon geçirebiliriz. Dünya çapındaki iyi hocalarla çalışmak herkese nasip olmaz. Farklı iyi hocalarla da çalışmıştım. Son iki senede sol bekte iyi performanslar verdiğimi düşünüyorum. Farklı pozisyonlarda oynamak iyi bir şey. En iyi hissettiğim yer sol bek. Nerede takıma katkı vereceksem orada oynamak isterim" ifadelerini kullandı.

ERTUĞRUL ÇETİN: BENİM VE AİLEM İÇİN FAZLASIYLA MUTLULUK DOLU BİR GÜN

Sarı-lacivertli ekibin genç file bekçisi Ertuğrul Çetin, "Bugün benim ve ailem için fazlasıyla mutluluk dolu bir gün. Yeni bir kontrat imzaladım. Yönetimimize teşekkür ederim. İnşallah bu saatten sonra yapacağım tek şey daha çok çalışarak bu güvene karşılık vermek" dedi.

OĞUZ AYDIN: BİR AN ÖNCE TARAFTARLARIMIZLA BULUŞMAK İSTİYORUM

Alanyaspor'dan transfer edilen kanat oyuncusu Oğuz Aydın ise "Böylesi büyük bir camianın bir parçası olmaktan mutluyum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum" diye konuştu.