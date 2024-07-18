SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına, Malheiro’da sona doğru

Trabzonspor'da Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'nin sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılmasından sonra hukuki işlem başlatan kulüp yetkilileri, hemen yeni bir isim arayışına girdi. Bordo-Mavili takımın gündemine gelen ilk isim, geçtiğimiz sezon da istenilen Pedro Malheiro oldu. 23 yaşındaki Portekizli oyuncu için Boavista ile bonservis pazarlıklarında büyük ölçüde anlaşıldı. Malheiro ile de görüşmelerin olumlu devam ettiği ve son detayların konuşulduğu öğrenildi.