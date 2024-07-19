A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası play-off ilk turunda Ukrayna ile karşılaşacak

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde birinci ve ikinci play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Türkiye, birinci play-off turunda Ukrayna ile eşleşti. Milliler, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakibine üstünlük kurması durumunda ikinci tura yükselecek ve Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle finallere kalmak için mücadele edecek.

İlk tur maçları 23-29 Ekim, ikinci tur müsabakaları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak. İkinci tur sonucunda rakiplerini eleyen 7 takım, Avrupa Şampiyonası bileti alacak. İsviçre'nin ev sahipliği yapacağı 2025 Avrupa Şampiyonası, 2-27 Temmuz'da düzenlenecek.