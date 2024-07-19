İbrahim Hacıosmanoğlu 5 oy farkla zafere uzandı

HACIOSMANOĞLU: BEN DEĞİL TÜRK FUTBOLU KAZANDI!

Yeni başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahcup etmesin. İlk teşekkürümü Sayın Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum. Onu kullananları, futbolun dışına attığımız için bize destek veren sağduyulu delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ben bir şey kazanmadım Türk futbolu kazandı. Futbolun paydaşlarıyla el ele verip, barışı ve kardeşliği getireceğiz. Onların sorunlarını çözeceğiz. Bize bir adım gelene 10 adım gideceğiz. Konuları oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpler, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Mecnun başkanla (Otyakmaz) yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Dediğim gibi tüm sorunları futbolun aileleriyle birlikte çözeceğiz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

PFDK'YA SEVK KALDIRILACAK!

Hacıosmanoğlu'nun sandığa gidilmeden önce yaptığı konuşmasındaki en dikkat çeken vaadi başkanların PFDK'ya sevkini kaldıracağı oldu.