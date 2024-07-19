SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Real Madrid’den Semih Kılıçsoy harekatı

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 18 yaşındaki santrfora İspanyol devi Real Madrid'in talip olduğu öğrenildi. Planeta Madrid'in haberine göre; La Liga devi Real Madrid, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u takibe aldı.

Real Madrid Şef Scoutu Juni Calafat'ın 18 yaşındaki santrforu yakından takip ettiği kaydedildi. Semih Kılıçsoy için Premier Lig'den kulüplerin de ilgisinin bulunduğu ancak şu ana kadar bir anlaşma olmadığı vurgulandı. Semih Kılıçsoy'un Real Madrid'de bir öncelik olarak görülmediği ancak kulübün takipte olduğu aktarıldı.

Semih Kılıçsoy'un önemli bir forvet olmak için çok iyi niteliklere sahip olduğu kaydedildi. 18 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 35 maçta süre aldı. Semih Kılıçsoy bu müsabakalarda 12 gol attı ve 3 asist üretti. Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 18 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

