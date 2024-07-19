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Giriş Tarihi: 19.7.2024 10:56 Son Güncelleme: 19.7.2024 11:15

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde'nin fiyatı belli oldu! İngilizler peşinde

Fenerbahçe'de performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Oosterwolde için her gün yeni bir takımın adı öne çıkıyor. Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncu için bonservis bedelini belirledi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde’nin fiyatı belli oldu! İngilizler peşinde

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde, Avrupa ekiplerinin transferde yakın radarında bulunuyor. İtalya'dan Napoli ile anılan 23 yaşındaki Hollandalı futbolcuya, İngiliz ekibi Fulham'ın da talip olduğu ortaya çıktı. West Ham United ve Bournemouth ile de daha anılan Oosterwolde bilindiği üzere 2022-2023 sezonunda 6 milyon Euro bedelle Parma'dan transfer edilmişti.

Sarı-Lacivertli kurmayların, Oosterwolde'yi şu aşamada satmak istemediği, ancak; olası bir satıştan ise 25-30 milyon Euro bandında bir bonservis geliri hedeflediği öğrenildi. Oosterwolde geçen sezon Fenerbahçe'de 43 maça çıktı. Yıldız futbolcu, 2 asist katkısı sağladı. Hollandalı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcu kariyerinde ilk kupasını 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı alarak kaldırmıştı. 1.89 boyundaki fubolcunun piyasa değeri 13 milyon euro. Jayden Oosterwolde, sol bek mevkisinin yanı sıra stoper ve orta ashanın solunda da forma giyebiliyor. (Takvim)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde'nin fiyatı belli oldu! İngilizler peşinde
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