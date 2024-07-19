Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün, Hellas Verona'ya
Giriş Tarihi: 19.7.2024 10:57

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün, Hellas Verona'ya

Hellas Verona'nın ilgilendiği Yunus Akgün, İtalyan ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün, Hellas Verona’ya

Galatasaray'da geçen sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Yunus Akgün, takıma geri döndü. Ancak milli futbolcu yeniden sarı-kırmızılı takıma veda edebilir. 24 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgilenen Hellas Verona'ya transfer olmaya sıcak bakıyor. Hellas Verona, milli futbolcunun transferi için Galatasaray'la temaslarına devam ediyor.

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Leicester City'de geçen sezon 29 maçta süre bulan Yunus Akgün, 2 gol attı ve 3 asist yaptı. (Fanatik)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün, Hellas Verona'ya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA