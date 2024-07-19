Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'ya yeni stoper: Wesley Hoedt
Giriş Tarihi: 19.7.2024 11:06

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'ya yeni stoper: Wesley Hoedt

Trabzonspor, Watford forması giyen Hollandalı stoper Wesley Hoedt ile ilgileniyor.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’ya yeni stoper: Wesley Hoedt

Trabzonspor, sol stoper bölgesi için de sürpriz bir ismi gündemine aldı. Karadeniz temsilcisi, Championship ekibi Watford forması giyen Hollandalı Wesley Hoedt için görüşmelere başladı. Yönetim, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için resmi teklif sundu ve pazarlıklar sürüyor.

Watford taraftarı 1.93 boyundaki futbolcunun takımdan ayrılmasını istemiyor. Championship analizlerinde en iyi 11'ler arasında yer alan Hoedt ise teklifi değerlendiriyor. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Hoedt'in piyasa değeri 2.2 milyon Euro. (Fotomaç)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'ya yeni stoper: Wesley Hoedt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA