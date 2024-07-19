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Giriş Tarihi: 19.7.2024 09:14

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Onuachu ve Cham müjdesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Paul Onachu ve Muhammed Cham'ın transferlerinin yakın olduğunu söyledi. Doğan, "Tek hedefimiz zirveye oynayan ve futboluyla zevk veren bir takım kurmak. 6 transfer yaptık, 6 tane daha yapacağız. İki gün içerisinde isimleri tek tek açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Onuachu ve Cham müjdesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Paul Onachu ve Muhammed Cham'ın transferlerinin yakın olduğunu söyledi. Doğan, "Tek hedefimiz zirveye oynayan ve futboluyla zevk veren bir takım kurmak. 6 transfer yaptık, 6 tane daha yapacağız. İki gün içerisinde isimleri tek tek açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Doğan, "Onuachu için Southampton kapıyı 15 milyon'dan açmıştı. 10 milyon Euro'ya kadar indirim yaptı. Biz de biraz daha çıktık. Oyuncu bize gelmek istediğini söyledi. Cham için de aynısı söz konusu. Yakın zamanda ortak bir noktada buluşacağımızı düşünüyoruz. Tek hedefimiz zirvede olan ve heyecan veren bir Trabzonspor. 6 oyuncu aldık, 6 tane daha alacağız. İki gün içerisinde isimleri tek tek açıklayacağız" dedi.

"MEUNİER BU FORMAYI GİYEMEZ"
Başkan Doğan, Thomas Meunier konusunda ise şunları söyledi:

"Meunier ilk geldiğinde bazı sıkıntılarını anlattı. Ailesi ile alakalı özel bir durumdu ve sözleşmeye madde koyduk. Bize bilgi vermesi gerekiyordu. Kendisi ile lig bitince konuştuk ve bize yazılı olarak kalacağını söyledi. Olaydan bir gün öncesine kadar teknik direktörümüzle oyun planını konuştu. Sonra bize mail attı ve takımdan ayrıldığını söyledi. Bu bir yanlıştır, üzerine gideceğiz, tüm davaları açtık. Onu alacak kulüp sağlık kontrolünü iptal etti ve bize ulaşmaya çalıştı. Meunier bir daha bu formayı giyemez."

MALHEIRO'DA İŞLEM TAMAM
Bu arada Trabzonspor, sağ bak mevki için bir süredir görüştüğü Pedro Malheiro'da mutlu sona ulaştı. Portekizli oyuncu ile her konuda anlaşan Fırtına, kulübü Boavista ile pazarlıklarını sürdürüyordu. 23 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'da forma giymek istemesiyle Portekiz ekibinin inadı kırılınca düğüm çözüldü. Bugün Trabzon'a gelecek olan Pedro Malheiro'nun sağlık köntrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı bildirildi.

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