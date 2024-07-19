SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Onuachu ve Cham müjdesi

"MEUNİER BU FORMAYI GİYEMEZ"

Başkan Doğan, Thomas Meunier konusunda ise şunları söyledi:



"Meunier ilk geldiğinde bazı sıkıntılarını anlattı. Ailesi ile alakalı özel bir durumdu ve sözleşmeye madde koyduk. Bize bilgi vermesi gerekiyordu. Kendisi ile lig bitince konuştuk ve bize yazılı olarak kalacağını söyledi. Olaydan bir gün öncesine kadar teknik direktörümüzle oyun planını konuştu. Sonra bize mail attı ve takımdan ayrıldığını söyledi. Bu bir yanlıştır, üzerine gideceğiz, tüm davaları açtık. Onu alacak kulüp sağlık kontrolünü iptal etti ve bize ulaşmaya çalıştı. Meunier bir daha bu formayı giyemez."