SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Muçi giderse hedef Talisca

Beşiktaş, transfer döneminin hızlı takımı olmayı başardı. Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile hamleleriyle sezona damgasını vuran Siyah-beyazlılar'da hareketli saatler devam ediyor. Devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında takıma kazandırılan Ernest Muci'yle ilgilenen kulüplerin her geçen gün artması sonrasında yönetim, Arnavut yıldızın yerine alacağı ismi şimdiden Anderson Talisca olarak belirledi.

AL NASSR İLE YAKIN DOSTLUK

2016-18 sezonları arasında Kara Kartal'da kiralık olarak forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız isim için Beşiktaş, Muci'nin satışını bekliyor. Bu konuda ay sonuna doğru bir hareketlilik olması bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Al Nassr kulübüyle olan yakın dostluğu sebebiyle Siyah-beyazlılar'ın bu operasyonu zorlanmadan gerçekleştirebileceği düşünülüyor. (Fanatik)