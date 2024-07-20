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Giriş Tarihi: 20.7.2024 09:56 Son Güncelleme: 20.7.2024 10:23

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın yeni sağ beki Malheiro

Trabzonspor, Thomas Meunier’nin ayrılışının ardından Portekizli futbolcuyla anlaşmaya vardı. Dün gece İstanbul’a gelen 23 yaşındaki oyuncu, bugün sağlık kontrolünden geçip 3+1 yıllık imzayı atacak.

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’nın yeni sağ beki Malheiro

Trabzonspor sağ bek arayışında mutlu sona ulaştı. Portekiz ekibi Boavista'nın formasını giyen Pedro Malheiro ile anlaşmaya varan Trabzonspor, böylece Thomas Meunier'nin boşluğunu doldurmuş oldu. Dün gece İstanbul'a gelen Portekizli futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3+1 yıllık resmi mukaveleye imza atacak.

Boavista ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan 23 yaşındaki oyuncunun maliyeti henüz açıklanmadı. Ancak kontratında "15 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olduğu öğrenildi. 4 milyon Euro güncel piyasa değerine sahip Malheiro, geçen sezon 25 maçta görev alırken 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 2021 yılından bu yana Boavista forması giyen 1.79 boyundaki Portekizli yıldız, sağ bek, orta sahanın sağı ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın yeni sağ beki Malheiro
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