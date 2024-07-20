Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon'dan Wout Weghorst sürprizi!
Giriş Tarihi: 20.7.2024 11:51

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon'dan Wout Weghorst sürprizi!

Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski forveti Wout Weghorst'un peşine düştü.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon’dan Wout Weghorst sürprizi!

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'dan transferde sürpriz hamle geldi. Bordo-mavililerin, 31 yaşındaki forvet Wout Weghorst ile ilgilendiği öğrenildi. Trabzonspor'un Wout Weghorst'u transfer etmek istediği aktarıldı. Hollandalı forvet, geride kalan sezonda Burnley'de 30 maça çıktı. Wout Weghorst bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asist üretti.

Wout Weghorst'un Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Hollandalı forvetin güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Wout Weghorst, 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'a kiralanmış ve ardından devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuştu. (Milliyet)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon'dan Wout Weghorst sürprizi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA