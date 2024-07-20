Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Taraftarlar oylarıyla EURO 2024'ün en güzel golü Mert Müldür'ün
Giriş Tarihi: 20.7.2024 14:31 Son Güncelleme: 20.7.2024 14:56

Taraftarlar oylarıyla EURO 2024'ün en güzel golü Mert Müldür'ün

Milli futbolcu Mert Müldür'ün, EURO 2024'te Gürcistan maçında attığı gol, taraftarın oylarıyla turnuvanın en güzel golü seçildi. Milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan mücadelesinde uzaktan attığı gol ise 3. seçildi.

İHA
Taraftarlar oylarıyla EURO 2024’ün en güzel golü Mert Müldür’ün

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve İspanya'nın şampiyonluğu ile tamamlanan EURO 2024'te taraftarların en beğendiği goller belli oldu.

EURO 2024'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, A Milli Futbol Takımı'nın, Dortmund'da Gürcistan ile oynadığı F Grubu ilk maçında Gürcistan'a karşı attığı gol, taraftarların oylarıyla şampiyonanın en güzel golü seçildiği ifade edildi.

Sırlamada, İspanya'nın, Fransa ile oynadığı yarı final karşılaşmasında genç futbolcu Lamine Yamal'ın attığı gol de ikinci oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan mücadelesinde uzaktan attığı gol ise 3. seçildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Taraftarlar oylarıyla EURO 2024'ün en güzel golü Mert Müldür'ün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA