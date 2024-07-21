Ada’da Barış Alper yarışı

Galatasaray'da yaptığı çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen Barış Alper Yılmaz transferin gözdesi haline geldi. Geride kalan sezondave'nu forma rekabetinde geçen 24 yaşındaki yetenek, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi haline geldi. Sezon sonu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda daMenajeriyle birlikte Londra'ya gitmesi hakkındaki transfer haberlerini daha görünür hale getirdi.Sarı-kırmızılı oyuncuyu; Premier Lig'denyakından takip ederken'un da transfer listesine girdiği öğrenildi. Barış Alper Yılmaz'ın menajerininveyetkilileriyle transfer görüşmesi gerçekleştireceği kaydedildi.Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon da kadroda bankosu olması beklenen milli futbolcuyu, Galatasaray tutmak istese de yönetimin,'nun üstünde bir bonservis bedeline Barış Alper'i bırakabileceği bildirildi.