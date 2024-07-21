Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayern Münih'in hedefi Florian Wirtz
Giriş Tarihi: 21.7.2024 14:52

Bayern Münih'in hedefi Florian Wirtz

Alman devi Bayern Münih, 2025 yılında Bayer Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz'i kadrosuna katmak istiyor.

Bayern Münih’in hedefi Florian Wirtz

Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in yıldız ismi Florian Wirtz'i kadrosuna katmak istiyor. Sky'da yer alan habere göre, Bavyera devi, Wirtz'i gelecek sezon ana transfer hedefi olarak belirledi.

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Wirtz için, "Onu Bayern Münih'te görmek istediğimi herkes biliyor" şeklinde konuştu. Leverkusen, geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Alman yıldızı en az bir sezon daha kadrosunda tutmak istiyor.

21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Bayer Leverkusen'de 49 maçta 18 gol atmış ve 19 asist yapmıtşı. Wirtz'in bu performansı sonrası adı Bayern Münih dışında; Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi takımlarla da anılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern Münih'in hedefi Florian Wirtz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA