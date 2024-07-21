Bayern Münih’in hedefi Florian Wirtz

Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in yıldız ismi Florian Wirtz'i kadrosuna katmak istiyor. Sky'da yer alan habere göre, Bavyera devi, Wirtz'i gelecek sezon ana transfer hedefi olarak belirledi.

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Wirtz için, "Onu Bayern Münih'te görmek istediğimi herkes biliyor" şeklinde konuştu. Leverkusen, geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Alman yıldızı en az bir sezon daha kadrosunda tutmak istiyor.

21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Bayer Leverkusen'de 49 maçta 18 gol atmış ve 19 asist yapmıtşı. Wirtz'in bu performansı sonrası adı Bayern Münih dışında; Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi takımlarla da anılmıştı.

