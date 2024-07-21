İlk istifa MHK’den!

TFF'de eleştirilerin hedefindeki en önemli kurullardanTFF'de geçtiğimiz perşembe günü yapılan seçimle başkanlık koltuğuna oturanteşekkür konuşmasında kurulları istifaya davet etmiş vedemişti… Bu çıkışa ilk karşılık, Merkez Hakem Kurulu'ndan geldi. Başkan Ahmet İbanoğlu ve yönetimi istifa dilekçelerini sundular. İbanoğlu, Lale Orta'nın görevden alınmasının ardından Temmuz 2023'te başkanlık koltuğuna oturmuştu.Bu arada UEFA eğitimcisi Hugh Dallas'ın sözleşmesi de yenilenmediği için yeni sezon öncesikimlerin ders vereceği de belirsizliğini koruyor.