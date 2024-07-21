Savaşta açan çiçek

Real Madrid'in kapısından ilk girdiğinde yıl 2012'ydi... O gün 27 yaşında olan Luka Modric, 38 yaşında İspanyol kulübündeki 13. sezonu için yeni imzasını attı.12 sezonda 534 maça çıkan 39 gol atan, 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi olan Modric'in, Real Madrid'e kök salmasındaBugün tarihe karışan, dönemin Yugoslavya olarak haritalarda yer alan ülkede dünyaya geldi. Zadar şehrinde 9 Eylül 1985 tarihinde doğan Modric'e dedesi Luka'nın adını verdiler. Ülkenin dağılma sürecindeki iç savaş sırasında Sırp isyancıların, dedesini gözlerinin önünde öldürmesi daha 6 yaşında hayatının en kötü olayı olarak hafızasına kazındı. Bombalar nedeniyle evlerinin yıkılması sonrası ise ailesiyle Zadar'da mülteci kampına sığındı. Şöhret basamaklarını tırmandığında onun için şu anekdot anlatılıyordu; "Atılan bombalar yüzünden oteldeki bütün camlar kırılıyordu. Ancak o hiç aldırış etmeden bahçede futbol oynuyordu."1992'deailesi tarafından futbol okuluna yazdırılan, zayıf, çelimsiz, ufak tefek ve utangaç çocuk; 15 yaşında Dinamo Zagreb'e 10 yıllık imza atarken bugünkü kariyerinin ilk taşını koymuştu yere. 3 yıl sonra Zrinjski Mostar'a transferi ise hızlı yükselişinin merdiveni oldu. Hırvatistan'da doğmuştu ama Bosna'da futbolcu olmuştu. 2005'te Dinamo Zagreb'e geri dönmesi art arda 3 lig şampiyonluğu,Sonrası zaten peri masalı.Modric'in Hırvatistan Milli Takımı ile 32 yaşında Dünya Kupası final biletini aldığı İngiltere maçı sonrası saha içinde döktüğü gözyaşları unutulmaz… Ülkesi adına daha 6 yaşında yaşadıklarının dışa vurumu ve saygı duruşuydu döktüğü inci taneleri şüphesiz. Tekstil işçisi anne Rodojka ile askeri araba tamircisi olan babaÇocukluğunda özgürce top oynayamamış, peşinde meşhur altyapısı olan kulüpleri koşturmamış olabilir ama mayınlı sokaklardan geldiği nokta bugün aynı şartlarda yaşamak zorunda kalan çocuklara ilham kaynağı olmaya yeter de artar…