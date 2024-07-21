Savaşta açan çiçek: Luka Modric

Real Madrid'in kapısından ilk girdiğinde yıl 2012'ydi... O gün 27 yaşında olan Luka Modric, 38 yaşında İspanyol kulübündeki 13. sezonu için yeni imzasını attı. Burada kazandığı 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4 İspanya La Liga şampiyonluğu kupasının önünde gururla pozunu verdi. 12 sezonda 534 maça çıkan 39 gol atan, 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi olan Modric'in, Real Madrid'e kök salmasında belki de 6 yaşında köklerinden koparılmasının etkisi son derece büyüktür…

DEDESİ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Bugün tarihe karışan, dönemin Yugoslavya olarak haritalarda yer alan ülkede dünyaya geldi. Zadar şehrinde 9 Eylül 1985 tarihinde doğan Modric'e dedesi Luka'nın adını verdiler. Ülkenin dağılma sürecindeki iç savaş sırasında Sırp isyancıların, dedesini gözlerinin önünde öldürmesi daha 6 yaşında hayatının en kötü olayı olarak hafızasına kazındı. Bombalar nedeniyle evlerinin yıkılması sonrası ise ailesiyle Zadar'da mülteci kampına sığındı. Şöhret basamaklarını tırmandığında onun için şu anekdot anlatılıyordu;

"Atılan bombalar yüzünden oteldeki bütün camlar kırılıyordu. Ancak o hiç aldırış etmeden bahçede futbol oynuyordu."