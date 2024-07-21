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Giriş Tarihi: 21.7.2024 14:50

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Chamberlain, Ada yolcusu

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği İngiliz oyuncu Southampton ve Sheffield United ile görüşmelerini sürdürüyor. Chamberlain'nin iki takımdan birisine imza atması bekleniyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Chamberlain, Ada yolcusu

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Slovenya kampına dahil etmediği isimlerden biri olan İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

30 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'in yeni ekibi Southampton ve Championchip ekibi Sheffield United ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Yıldız oyuncunun bu iki takımdan birisine imza atması beklendiği ifade edildi. Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta 30 maça çıkan yıldız isim, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Takvim)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Chamberlain, Ada yolcusu
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