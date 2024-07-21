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Giriş Tarihi: 21.7.2024 15:09

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Domagoj Vida milli takımı bıraktı

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 35 yaşındaki Hırvat savunmacı Domagoj Vida aldığı kararı açıkladı. Tecrübeli oyuncu artık milli takım forması giymeyecek.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Domagoj Vida milli takımı bıraktı

2018 ile 2022 yılları arasında Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida sürpriz bir karar aldı. Temmuz 2022'de Yunanistan'ın AEK Atina takımına transfer olan Hırvat savunmacı 105 kez giydiği Hırvatistan Milli Takım formasına veda ettiğini açıkladı. 35 yaşındaki oyuncu veda kararını şu sözlerle duyurdu:

"Kariyerinizde bir kez bile dünyanın en güzel formasını giymek bir onurdur. Ve bunu 105 kez yaptığınızda, yedi büyük turnuvada oynadığınızda o zaman böyle bir ayrıcalık için sonsuz minnettar olabilirsiniz."

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Domagoj Vida milli takımı bıraktı
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