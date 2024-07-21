SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İtalya’dan Isaksen iddiası!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Il Messaggero'da yer alan habere göre, Lazio forması giyen Gustav Isaksen, bu yaz takımdan ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. Lazio, 23 yaşındaki futbolcunun olası satışı ile yeni yapılacak transferleri finanse etmek istiyor. Danimarkalı futbolcu ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe de yer alıyor. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun ayrıca Feyenoord'nun da transfer listesinde yer aldığı belirtildi.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İki takımın da Isaksen'in durumunu yakından takip ettiği ve Lazio'ya resmi teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı. Ana mevkisi sağ kanat olan 23 yaşındaki Danimarkalı Gustav Isaksen, sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Isaksen'in Lazio ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Lazio'da geçen sezon 37 maçta süre bulan Isaksen, bu maçların 15'ine ilk 11'de başladı. Isaksen, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 2 asist yaptı.