SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’ya yeni stoper. Meldin Dreskovic

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, yönetime transfer listesini verdi ve bu kapsamda çalışmalar yoğunluk kazandı. Sportif direktör Mario Branco, tecrübeli hocayla yaptığı görüşmelerin ardından transferde oldukça titiz davranıyor. Portekizli hocanın önceliği olan En-Nesyri ile anlaşma sağlanırken sırada yıldız bir stoper var. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlarda makul bir fiyata kadrosuna katıp Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae ayarındaki stoperin peşine düştü.

MOURINHO SICAK BAKIYOR

Transfer döneminde dünyaca ünlü isimler Fenerbahçe ile anılsa da farklı öneriler de gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle de bu futbolculardan birinin Debrecen forması giyen Meldin Dreskovic olduğu öğrenildi. Bu transfere Mourinho'nun da sıcak baktığının altı çiziliyor. 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Macaristan Ligi'nin en iyi stoperi seçildi. Debrecen ile sözleşmesi devam eden 1.91'lik savunmacının, Fenerbahçe'nin oyuncu izleme komitesinin radarına daha önce takıldığı ve son olarak menajerler tarafından önerildiği belirtildi. (Fanatik)