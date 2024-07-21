SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ada’da Barış Alper Yılmaz yarışı

30 MİLYON EURO TEKLİFLE GİDEBİLİR

Sarı-kırmızılı oyuncuyu; Premier Lig'den Manchester United, Brighton, Aston Villa yakından takip ederken Liverpool'un da transfer listesine girdiği öğrenildi. Barış Alper Yılmaz'ın menajerinin Arsenal ve Tottenham yetkilileriyle transfer görüşmesi gerçekleştireceği kaydedildi. Almanya'dan da Nuri Şahin'in başında olduğu B.Dortmund durumunu izliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon da kadroda bankosu olması beklenen milli futbolcuyu, Galatasaray tutmak istese de yönetimin, 30 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis bedeline Barış Alper'i bırakabileceği bildirildi. Bu rakamın altındaki tüm teklifler geri çevrilecek.

