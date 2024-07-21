SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ada’da Barış Alper Yılmaz yarışı

Galatasaray'da yaptığı çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen Barış Alper Yılmaz transferin gözdesi haline geldi. Geride kalan sezonda Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nu forma rekabetinde geçen 24 yaşındaki yetenek, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi haline geldi.
Sezon sonu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da yıldızını parlatan genç kanat oyuncusu, şimdilerde paylaşılamıyor. Menajeriyle birlikte Londra'ya gitmesi hakkındaki transfer haberlerini daha görünür hale getirdi.
30 MİLYON EURO TEKLİFLE GİDEBİLİR
Sarı-kırmızılı oyuncuyu; Premier Lig'den Manchester United, Brighton, Aston Villa yakından takip ederken Liverpool'un da transfer listesine girdiği öğrenildi. Barış Alper Yılmaz'ın menajerinin Arsenal ve Tottenham yetkilileriyle transfer görüşmesi gerçekleştireceği kaydedildi. Almanya'dan da Nuri Şahin'in başında olduğu B.Dortmund durumunu izliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon da kadroda bankosu olması beklenen milli futbolcuyu, Galatasaray tutmak istese de yönetimin, 30 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis bedeline Barış Alper'i bırakabileceği bildirildi. Bu rakamın altındaki tüm teklifler geri çevrilecek.