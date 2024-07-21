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Giriş Tarihi: 21.7.2024 15:12

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sparta Prag, Kazımcan Karataş'ı istiyor

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen genç oyuncu Kazımcan Karataş'a Sparta Prag talip oldu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sparta Prag, Kazımcan Karataş’ı istiyor

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen genç oyuncu Kazımcan Karataş'a sürpriz bir talip çıktı. 21 yaşındaki sol bek ile Çekya'nın güçlü ekiplerinden Sparta Prag yakından ilgileniyor.

Sparta Prag, Galatasaray ile genç oyuncuyu kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Sparta Prag geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Mathias Ross'u kiralamıştı. Kazımcan Karataş'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç sol bek, Ankaragücü ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 12 maça çıkıp 622 dakika süre aldı. (Akşam)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sparta Prag, Kazımcan Karataş'ı istiyor
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