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Giriş Tarihi: 21.7.2024 15:18

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tete 8-10 milyon Euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da ayrılık planları yapıyor. Ayrılması planlanan ilk oyunculardan biri Tete.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tete 8-10 milyon Euro

Yabancı sayısını azaltmaya çalışan Galatasaray'ın en revaçtaki oyuncularından biri de Tete. Brezilyalı futbolcuya özellikle ülkesinden çok ciddi talipler var. Sarı-Kırmızılı yönetim, genç yeteneğe gelen tüm teklifleri değerlendirmeye aldı.

Galatasaray'ın Sambacı'dan bonservis beklentisi de 8-10 milyon Euro civarında. Cim Bom böylece hem bedavaya aldığı Tete'den para kazanacak hem de yabancı kontenjanında ve transfer bütçesinde yer açmış olacak. 24 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı. (Fanatik)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tete 8-10 milyon Euro
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