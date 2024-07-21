SON DAKİKA HABERİ: İlk istifa MHK’den geldi

TFF'de eleştirilerin hedefindeki en önemli kurullardan biri olan MHK beklenen hamleyi yaptı... TFF'de geçtiğimiz perşembe günü yapılan seçimle başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, teşekkür konuşmasında kurulları istifaya davet etmiş ve "At sahibine göre kişner, biz oradaysak ona göre hareket edecekler ama etik olan yeni yönetimin önünü açmaktır. Yarından tezi yok istifalarını sunsunlar" demişti.

Bu çıkışa ilk karşılık, Merkez Hakem Kurulu'ndan geldi. Başkan Ahmet İbanoğlu ve yönetimi istifa dilekçelerini sundular. İbanoğlu, Lale Orta'nın görevden alınmasının ardından Temmuz 2023'te başkanlık koltuğuna oturmuştu. MHK Başkanlığı için Barış Şimşek, Metin Tokat, Mustafa Çulcu gibi isimler ön plana çıkmış durumda. Bu arada UEFA eğitimcisi Hugh Dallas'ın sözleşmesi de yenilenmediği için yeni sezon öncesi 29 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde yapılacak hakem seminerinde kimlerin ders vereceği de belirsizliğini koruyor.

