Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Buraya kazanmak için geldik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolculardan Alexander Djiku Lugano maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Mourinho'nun açıklamaları:

Jose Mourinho: "Fenerbahçe'ye gelme kararımdan dolayı mutluyum. Burada geçirdiğim her idmandan mutlu oldum. Herkes bana adapte olabilmek için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

"KADRO YAPILANMASINDAN DOLAYI MUTLUYUM"

Takım kadrosu hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Kadro yapılanmasından çok mutluyum. Şu ana kadar 30 idman ve 5 hazırlık maçı yaptık, hepsinden çok mutlu oldum. Herkes elinden geleni yapıyor. Yarın iyi bir başlangıç yapmak hedefimiz. Antrenmanlarımızı bu maçlar için yaptık. Sadece İstanbul'daki maçı düşünmüyorum, yarınki maç da benim için çok önemli. Buraya kazanmak için geldik." dedi.

"FUTBOL GÜZEL ZEMİNLERDE OYNANMALI"

Maç öncesi saha şartlarına değinen Mourinho, "Sentetik çimde oynanmasını ev sahibi ekip tercih etti. Bence her zaman futbol güzel ve yeşil zeminlerde oynamalı, sentetik çimlerde değil. Ancak buna adapte olmak zorundayız. Sezon öncesi yaptığımız maçlarda çok kuru zeminlerde oynadık. Ben takımımın yaptığı çalışmalardan ve elimdeki oyunculardan mutluyum. Adapte olacağız." açıklamasını yaptı.

Djiku'nun açıklamaları:

Alexander Djiku: "Fenerbahçe büyük bir takım. Büyük takımlarda da büyük oyuncular olur, bu da rekabeti sağlar. Sadece defans oyuncularımız değil bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Lugano iyi bir takım ve geçen sezonu ikinci sırada bitirdiler. Amacımız bütün maçlarımızı kazanmak. İster içeride oynayalım, ister dışarıda oynayalım kazanmak istiyoruz."