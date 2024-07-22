Galatasaray’ın, Avusturya 2. etap kamp kadrosu açıklandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak. Cimbom'da, 2. etap kamp kadrosu da duyuruldu. Sarı-Kırmızılı ekipte izni devam eden Davinson Sanchez'in yanı sıra Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau kadroya dahil edilmedi."Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Gökdeniz Gürpüz, Atakan Ordu, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı."