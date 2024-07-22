Jose Mourinho’dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu belli oldu

Cengiz Ünder, Levent Mercan, Emre Mor, Luan Peres, Miha Zajc, Miguel Crespo, Samet Akaydin, Umut Nayir ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.
Geçen sezon kadro dışında kalan Ryan Kent ise UEFA'ya bildirilen kadroda kendisine yer buldu.
Kadroda yer alan isimler şu şekilde:
Dominik Livakovic
İrfan Can Eğribayat
Ertuğrul Çetin
Çağlar Söyüncü
Alexander Djiku
Mert Müldür
Jayden Oosterwolde
Rodrigo Becão
Bright Osayi-Samuel
İsmail Yüksek
Ferdi Kadıoğlu
Mert Hakan Yandaş
Ryan Kent
İrfan Can Kahveci
Bartuğ Elmaz
Rade Krunić
Fred
Sebastian Szymański
Oğuz Aydın
Edin Džeko
Dušan Tadić
Cenk Tosun
Allan Saint-Maximin
Sarı-lacivertli takımın maçtan önce kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor.