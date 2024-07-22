SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’ın hedefi 95 milyon Euro’luk Antony

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'dan boşalan sağ kanat hattı için çalışmalarını sürdürürken bir iddia da İngiliz basınından geldi. Ada medyası, Beşiktaş'ın, Manchester United'dan Antony'i istediğini iddia etti. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Kırmızı Şeytanlar'ın kiralama teklifine olumlu baktığı ifade edildi.

95 MİLYON EURO'LUK TRANSFER

Brezilyalı oyuncunun menajeri, transfer iddiaları ile ilgili açıklama yaparak Manchester United'ın Antony'i kiralamaya sıcak baktığını doğruladı ancak oyuncunun ilk hedefinin Kırmızı-beyazlı kulüpte kalmak olduğunu söyledi.

1,72'lik kanat oyuncusunun piyasa değeri 25 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Deneyimli futbolcu, 2 sene önce Ajax'tan United'a 95 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Manchester United ile geride kalan iki sezonda 82 maçta sahaya çıkan Antony, 11 gol ve 5 asiste imza attı. (Fanatik)

