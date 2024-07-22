SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder’e beklenmedik talip! Yönetim cazip buldu...

Cengiz Ünder, Mourinho sonrası yeniden Avrupa'nın gündemine geldi. Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi dolgun bonservis ücretleri ile transfer eden İtalyan devi Napoli, bu sezon ise İtalya Serie A Ligi'ni yakından tanıyan Cengiz Ünder için harekete geçti.

Geçen sezon beklentilerin altından kalan, EURO 24'ü kaçıran ve Mourinho'nun da alternatifi durumuna düşen Cengiz Ünder'e İtalyan devi Napoli talip oldu.

YÖNETİME DE CAZİP GELİYOR

Jose Mourinho'nun kanat alternatifleri arasında ikinci sırada bulunan Cengiz Ünder'e yapılacak olan cazip bir teklif, yönetimin de iştahını kabartıyor. Portekizli teknik adamın görüşü alınarak bu futbolcuyu Napoli'ye göndermesi sürpriz olmayacak. (Fanatik)