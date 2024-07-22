SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fred’in yanına Casemiro

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeleri yaşanıyor. Transferin hızlı takımlarından olan Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar 5 ismi renklerine bağladı. Fred'in yanına takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin listesinde Sander Berge, Ibrahima Konate ve Mateo Kovacic gibi isimler yer alıyordu. Fransız basını, Fenerbahçe'nin talip olduğu dünya yıldızını açıkladı.

Sport.fr'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Casemiro'nun durumunu takip ediyor ve renklerine bağlamak istiyor. Casemiro geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 32 maça çıktı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. 32 yaşındaki futbolcunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. (Fotomaç)

