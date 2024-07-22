Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür'den flaş itiraflar: "25 milyon Euro teklif ettiler"

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki performansının gurur verici olduğunun altını çizen 25 yaşındaki Abdülkadir Ömür, Hull City'deki kariyeri ve geçmişiyle ilgili SABAH Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'da Hull City'e transfer olan 10 numara, şu çarpıcı açıklamaları yaptı: "Milliler, Avusturya maçından sonra bir yenilgi alsalardı belki bu kadar futbolcular da üzülmeyecekti. Ama Hollanda maçında iyi oynadık. Üzücü olan bu aslında, kazanabilirdik o mücadeleyi. Türkiye, büyük turnuvalarda ne kadar iyi oynadığını tekrardan göstermiş oldu. Erken elendik. Milli Takım'da kalabileceğimi düşünüyordum. Hazırlık maçında İtalya ile oynamıştık, Montella hocamız beni beğendiğini bire birde söylemişti. Hedefim orada olmaktı. O heyecanı yaşamak istiyordum. Bir burukluk oldu ama hocamızın kararına saygı duyuyorum."
"KALİTESİNİ TURNUVADA KANITLADI"
A Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ydu. Çok konuşkan değildir, içine kapanıktır biraz ama önümüzdeki yıllarda Ferdi çok büyük kulüplere gidecek. Barış Alper Yılmaz da çok iyiydi. Arda Güler zaten bizim gözbebeğimiz, herkes pamuklara sarıyor, koruyor. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Ferdi'nin yurt dışına çıkma zamanı geldi. Adından daha fazlasıyla söz ettirebilir, Premier Lig'de oynayabilir. İnanılmaz bir kondisyonu var. Futbol aklı çok iyi. Oynamadığı mevki yok. EURO 2024'te de bunu kanıtladı.
"FUTBOL BİZDE MEMLEKET MESELESİ"
"2026 Dünya Kupası çok büyük bir turnuva, o zaman 27 yaşında olacağım. İnsanlar futbola daha iş olarak bakıyor, biz ise daha çok memleket meselesi olarak gördüğümüzden yenildiğimizde çok üzülüyoruz. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nın önünde. İki yıl var, umarım orada olurum. Çok da güzel bir jenerasyon var. Kenan Yıldız geliyor. Arda Güler var, Semih Kılıçsoy, Ferdi Kadıoğlu... Herkes aslında daha fazla tecrübelenmiş oluyor."
"PREMİER LİG'E YÜKSELECEĞİZ"
"Beklenmedik bir şekilde gittik İngiltere'ye. 1.5 sene önce Acun abiyle görüşmüştük ama o dönem ayrılığa henüz hazır değildim. Şubat ayında bir teklif oldu Acun abinin ve ben de kariyerimi Avrupa'da devam ettirmek istiyordum. Acun abiyle 5-10 dakika görüşmek transfer kararım için yeterli oldu. Hayalimin olduğu Premier Lig'in bir altında oynuyorum. Geçen sene Premier Lig'in hayalini iliklerimize kadar hissetmiştik, buna çok yaklaşmıştık. Bu sene daha çok konsantre olacağız. Hedefimiz her zaman Premier Lig."
"İDMANDA NEFES ALAMIYORUZ"
Gerçekten zor bir ligde oynuyoruz. Şampiyon olmak Türkiye Ligi'ne göre daha zor. En fazla ilgi gören 6. lig olarak değerlendiriliyor. Türkiye'deki antrenman performansı yurt dışına göre daha zayıf. Yurt dışında kitaba göre ilerliyorlar ve her idmanın farklı teknikleri oluyor. Eğer o idmanda seviyenin altında kaldıysan uyarılar geliyor. Türkiye'de biraz daha topun oyunda kalma süresi az olduğu için çok çok ağır idmanlar olmuyor. Sezon başı kampta biraz yüklenme oluyor. İngiltere'de ise sezon başının yanı sıra normal hafta içi idmanlar bile çok ağır geçiyor. 5 aydır oradayım, Ozan abi bana çok anlatmıştı, o birazcık daha zorlanmıştı. Bazen idmanda diyordum ki 'Hoca bir durdursa da idmanı nefes alsak.' Her şeyi toplu yapıyoruz, futbolcu antrenman yaparken keyif alsın diye topu da katıyorlar. Hiçbir zaman tolerans göstermiyorlar. Beklediğimden daha zor."
"OZAN TUFAN'IN OLMASI AVANTAJDI"
Çocukluğumdan beri Trabzonspor'daydım. Ailemle köyde kalıyorduk. Ozan abinin (Tufan) İngiltere'de olması bana avantajdı. Hem takım ile kaynaşma hem ev bulma konusunda... Zaten evlerimizde yan yanaydı. Kesinlikle köy yemeklerini ve yöresel yemekleri çok özlüyorum.
"BU PARAYI BANA NASIL VERDİLER!"
Trabzonspor'dayken 19 yaşında 26 milyon Euro'luk bir teklif almıştık Manchester City'den. Çok gitmek istemiştim. Şakayla karışık başkanımıza 'Bu parayı nasıl verdiler bilmiyorum' demiştim. Avrupa'ya daha erken çıkabilirdim, daha farklı da olabilirdi ama nasip. Olanda hayır vardır.