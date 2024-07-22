Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür'den flaş itiraflar: "25 milyon Euro teklif ettiler"

"FUTBOL BİZDE MEMLEKET MESELESİ"

"2026 Dünya Kupası çok büyük bir turnuva, o zaman 27 yaşında olacağım. İnsanlar futbola daha iş olarak bakıyor, biz ise daha çok memleket meselesi olarak gördüğümüzden yenildiğimizde çok üzülüyoruz. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nın önünde. İki yıl var, umarım orada olurum. Çok da güzel bir jenerasyon var. Kenan Yıldız geliyor. Arda Güler var, Semih Kılıçsoy, Ferdi Kadıoğlu... Herkes aslında daha fazla tecrübelenmiş oluyor."





"PREMİER LİG'E YÜKSELECEĞİZ"

"Beklenmedik bir şekilde gittik İngiltere'ye. 1.5 sene önce Acun abiyle görüşmüştük ama o dönem ayrılığa henüz hazır değildim. Şubat ayında bir teklif oldu Acun abinin ve ben de kariyerimi Avrupa'da devam ettirmek istiyordum. Acun abiyle 5-10 dakika görüşmek transfer kararım için yeterli oldu. Hayalimin olduğu Premier Lig'in bir altında oynuyorum. Geçen sene Premier Lig'in hayalini iliklerimize kadar hissetmiştik, buna çok yaklaşmıştık. Bu sene daha çok konsantre olacağız. Hedefimiz her zaman Premier Lig."